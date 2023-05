Republikanernes eneste sorte senator vil være præsident

Scott er kendt for at se optimistisk på tingene. Som senator har han flere gange talt for, at både Det Republikanske Parti og USA generelt må stå sammen.

Han er søn af en enlig mor og voksede op i fattigdom i sin hjemstat. Han henviser ofte til sin personlige baggrund som eksempel på, at USA stadig er et land, hvor enhver kan skabe en god fremtid for sig selv.

Hans mere positive budskaber kan appellere til vælgere i et parti, hvor andre - herunder Trump og DeSantis - fremstiller USA som et land i tilbagegang, der skal reddes fra en korrupt og venstreorienteret elite.

Tim Scott er den eneste sorte republikanske senator i Kongressen i Washington D.C..

Ved det seneste præsidentvalg i 2020 stemte omkring 92 procent af de sorte vælgere på demokraten Joe Biden. 55 procent af USA’s hvide vælgere stemte på Trump.