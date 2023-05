Otteårig migrantpige dør i USA's grænsepolitis varetægt

De nye regler virker til at have mindsket antallet af grænsekrydsninger.

Grænsepolitiet har i løbet af de seneste to dage registreret færre end 4000 tilbageholdelser eller udvisninger af personer, som indvandrede til USA uden tilladelse.

Inden pandemireglen, som også er kendt som Title 42, blev løftet i sidste uge, lå det antal typisk på omkring 10.100 tilbageholdelser eller udvisninger om dagen.

Title 42 blev erstattet af et sæt nye regler, som giver mulighed for at straffe migranter, som forsøger at krydse grænsen ulovligt. De risikerer at blive retsforfulgt i USA. De kan desuden idømmes indrejseforbud i op til fem år.