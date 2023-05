Det er tidligere blevet rapporteret af det franske nyhedsbureau AFP, at Apple og Google med loven vil blive pålagt at fjerne TikTok fra deres appbutikker.

Hvis de ikke gør det, vil de få dagsbøder på 10.000 dollar - svarende til omkring 68.000 kroner.

Loven træder i kraft 1. januar 2024.

Flere amerikanske politikere vil forbyde appen på grund af bekymringer om blandt andet overvågning fra den kinesiske stat.

Selskabet har tidligere afvist nogensinde at have delt data med den kinesiske regering og har sagt, at man ikke vil gøre det, hvis man bliver bedt om det.

Ifølge AFP ventes det, at TikTok vil forsøge at bekæmpe forbuddet ved domstolene.

Beslutningen i Montana er den seneste udvikling i en langvarig strid mellem TikTok og vestlige regeringer.