Talsperson: Harry og Meghan jagtet af fotografer i bil

Prinsen har flere gange bebrejdet pressen for prinsesse Dianas død.

Da Prins Harry og Meghan tirsdag aften blev jagtet af paparazzofotografer, kunne det ifølge talsperson været endt fatalt.

Paparazziene kørte angiveligt på fortovet, kørte over for rødt lys og tog også billeder, mens de kørte.

Talspersonen fortæller, at parret måtte benytte sig af en afledningsmanøvre for at ryste fotograferne af sig.

- At være en offentlig person medfører interesse fra offentligheden, men det må aldrig ske på bekostning af nogens sikkerhed, lyder det fra talspersonen ifølge Reuters.

Talspersonen opfordrer til, at ingen formidler de billeder, som paparazzofotograferne tog under biljagten.