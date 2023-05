Taco Bell vil have strøget rivalernes krav på Taco Tuesday-slogan

Fastfoodkæden Taco Bell vil have fjernet to mindre rivalers eneret til at bruge det populære udtryk ”Taco Tuesday”.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Begrebet er udbredt i USA og er en slags opfordring til at spise tacos om tirsdagen. To restauranter har i flere årtier haft patent på udtrykket.

Det bør ifølge Taco Bell blive ændret.