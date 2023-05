Teenager skød og dræbte tre personer i New Mexico

- Vi prøver stadig at finde ud af, hvorfor han var i dette nabolag, siger Crum til journalister mandag.

Dele af hændelsen blev filmet og offentliggjort på det sociale medie TikTok. Videoernes ægthed er bekræftet af en talsperson fra politiet i Farmington.

Videoerne viser en mand, der er klædt i sort, der går frem og tilbage foran kirken First Church of Christ Scientist. I sine hænder har han, hvad der ser ud til at været et håndvåben.

Senere ses han blive skudt af politiet foran bygningen.

De to sårede betjente beskrives som værende i stabil tilstand på et hospital.

Hændelsen medførte sikkerhedsnedlukninger på flere skoler i Farmington, som er en by med 46.000 indbyggere.