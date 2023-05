14-årig pige skudt og såret under gemmeleg i Louisiana

Da politiet modtog en anmeldelse og kom til stedet, fandt de en teenagepige, der havde et skudsår i baghovedet. Hun blev bragt til hospitalet, men var ikke i livsfare.

Efter at have efterforsket hændelsen fandt politiet ud af, at flere unge mennesker havde leget gemmeleg i området og havde gemt sig på naboens ejendom.

Da politiet talte med naboen, en 58-årig mand, sagde han, at han havde ”observeret skygger uden for sit hjem, da han gik indenfor og fandt sit våben”.

- Han gik udenfor igen og så folk løbe væk fra hans ejendom, og så begyndte han at skyde mod dem og ramte uden at vide det pigen, lyder det fra politiet i en udtalelse.