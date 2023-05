Tucker Carlson lancerer nyt program

Det siger Tucker Carlson i en video, som han har lagt ud på sin twitterprofil.

- Snart lancerer vi en ny version af det program, som vi har sendt de seneste seks og et halvt år, på Twitter, siger Carlson i videoen.

- Vi har også andre ting i støbeskeen, som vi vil fortælle om. Men for nuværende er vi bare glade for at have en plads her.

Fox News og Tucker Carlson gik i april fra hinanden, efter at nyhedsmediets moderselskab, Fox Corp, indgik et forlig på 787,5 millioner dollar, cirka 5,3 milliarder kroner, i en sag, hvor det var blevet sagsøgt for bagvaskelse.