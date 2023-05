Trump vidner ikke i civilsag om ærekrænkelse og voldtægt

76-årige Trump, der var præsident i USA fra 2017 til 2021 og lige nu ligger i front til at blive republikanernes præsidentkandidat, siger, at Carroll fandt på beskyldningerne om voldtægt for at sælge flere bøger, da hun udgav sine erindringer i 2019.

Carroll har sagsøgt Trump for et ukendt pengebeløb.

Hun siger, at Trump voldtog hende i et prøverum i stormagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan i New York City i 1995 eller 1996.

Carroll har tidligere blandt andet skrevet klummer for modemagasinet Elle.

I en videoforklaring, der blev afspillet for nævningetinget onsdag, afviser Trump, at han dengang voldtog Carroll.

- Det er den mest latterlige, ulækre historie, siger Trump i en video, siddende bøjet over et bord, mens Carrolls advokater præsenterer dokumenter for ham.