Mindst syv er døde i påkørsel nær migrantcenter i Texas

Syv mennesker er døde og mindst seks andre er kvæstet, efter at de blev ramt af en bil i byen Brownsville i Texas.

Det oplyser politiet i byen ifølge nyhedsbureauet AP.

De døde og kvæstede stod og ventede på en bus ved et busstoppested, der ligger nær et center for migranter og hjemløse.

Nogle migranter er blandt de døde, oplyser politiet til tv-stationen Fox News.