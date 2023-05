Otte personer og gerningsmand er døde i masseskyderi i Texas

Et vidne siger til tv-kanalen WFAA TV, at gerningsmanden ”gik ned af fortovet, mens han bare skød med sit våben”, og at ”han bare skød over det hele for det meste”.

Der er blod på fortovet foran centeret og hvide lagener, der dækker, hvad der tilsyneladende er lig, viser tv-billeder.

Texas’ guvernør, Greg Abott, kalder masseskyderiet en ”ubeskrivelig tragedie” og siger i en udtalelse, at staten er klar til at forsyne de lokale myndigheder med enhver støtte, de har brug for.

Der bor omkring 100.000 mennesker i Allen, der ligger omkring 40 kilometer nordøst for Dallas.

Masseskyderier er blevet en hverdagshændelsen i USA. I år har der indtil videre været mindst 198 af slagsen.