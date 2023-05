Newyorkere demonstrerer over drab på hjemløs i subway

Fredag kræver demonstranter i New York City, at en tidligere marinesoldat, der kvalte en hjemløs mand ihjel i et subway-tog, bliver sigtet.

Mandag døde 30-årige Jordan Neely, og hans død har sat fokus på, hvordan hjemløse og folk, der lider af psykisk sygdom, bliver behandlet i New York.

Advokater til manden, der beskyldes for at være skyld i Neelys død, siger, at det ikke var hans intention at skade den 30-årige.