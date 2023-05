Af retsdokumenterne fremgår det, at Debrow har oplyst, at ”alle af de otte valgmænd, der er blevet tilbudt immunitet, har accepteret”.

En talsperson for distriktsadvokat Fani Willis er ikke umiddelbart vendt tilbage på Reuters anmodning om en kommentar på sagen.

Distriktsadvokatens undersøgelse af sagen begyndte kort efter et telefonopkald i januar 2021, hvor Donald Trump spurgte en højtstående embedsmand med ansvar for valget om at ”finde” stemmerne til at kunne omstøde Bidens sejr.

Trump går efter at blive den republikanske kandidat ved præsidentvalget i 2024. Han har nægtet at have gjort noget ulovligt i sagen og anklaget Willis, der er demokratisk valgt, for at have politiske motiver.