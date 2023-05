Proud Boys-medlemmer dømt for oprør ved stormløb mod Kongressen

Under retssagen hørte nævningerne, hvordan Enrique Tarrio og hans medtiltalte købte militært udstyr forud for stormløbet mod Kongressen.

De opfordrede gruppens medlemmer til i stor stil at tage til Washington D.C. den 6. januar 2021.

Ifølge anklagerne var flere af de dømte blandt de første, der brød igennem de barrikader, der var opstillet uden for Kongressen.

Tarrio selv deltog ikke i stormløbet, men ifølge anklagerne i sagen dirigerede han slagets gang fra Baltimore.

En dommer havde givet ham forbud mod at tage til Washington D.C., efter at han to dage tidligere var blevet anholdt for at brænde et banner for bevægelsen Black Lives Matter i en kirke.

Forsvarerne for de dømte Proud Boys-medlemmer har under retssagen fastholdt, at deres klienter ikke havde til hensigt at angribe Kongressen. De tog blot til Washington D.C. for at demonstrere, sagde forsvarerne.