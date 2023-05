Mistænkt i Atlanta-skyderi er anholdt efter menneskejagt

Politiet har anholdt en mand, der er mistænkt for at stå bag et skyderi i Atlanta, hvor en kvinde blev dræbt og fire andre såret.

Det oplyste politiet i amtet Cobb onsdag aften lokal tid på det sociale medie Twitter.

Den mistænkte gerningsmand er blevet identificeret som 24-årige Deion Patterson, en tidligere garder i den amerikanske kystvagt.