Dommer har afvist Trumps søgsmål mod The New York Times

Søgsmålet påstod, at The New York Times havde opsøgt Trumps niece Mary Trump og overtalt hende til at ”smugle oplysningerne ud af sin advokats kontor”, skriver The Guardian.

The New York Times vandt den fornemme journalistpris Pulitzer for historien om Trumps skatteforhold, der byggede på informationer fra niecen.

Fra Robert Reed, der er dommer i New York, lyder det, at Trumps søgsmål falder på baggrund af forfatningsmæssig lovgivning, der tillader at journalister på sædvanlig, lovlig vis indsamler informationer.