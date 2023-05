»Gudfaren« til kunstig intelligens kommer med dyster advarsel

Da atombombens far, Robert Oppenheimer, for første gang var vidne til ødelæggelsen, hans opfindelse forårsagede, faldt hans tanker på et brudstykke fra en ældgammel hinduskrift.

»Nu er jeg blevet døden, verdeners ødelægger,« lød ordene i fysikerens sind, da han så de blændende atomflammer, erindrede han senere i et interview.