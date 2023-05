USA's finansminister: Statskassen kan lammes 1. juni

USA’s finansminister, Janet Yellen, opfordrer Kongressen til at hæve eller suspendere gældsloft, så landet kan blive ved med at betale sine udgifter.

Ellers kan statskassen blive lammet 1. juni.

Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

Meldingen kommer, mens der endnu er strid om det amerikanske gældsloft, som det republikanskledede Repræsentanternes Hus med et smalt flertal har stemt for at hæve. I vedtagelsen er en række besparelser.