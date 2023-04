Mand gik amok i Texas og skød et barn og fire voksne

Det fik hans naboer til at klage over støjen og bede ham om at holde op, så de kunne få deres dreng til at sove. Det fik ham til at vende sit våben mod dem.

Da politiet nåede frem til gerningsstedet i Jacinto County, mødte der dem et frygteligt syn.

De dræbte lå spredt fra hoveddøren og hele vejen gennem huset. To af de dræbte var kvinder. De blev fundet i et soveværelse liggende oven på to børn, der overlevede massakren.

Alle ofrene var blevet skudt ”i nakken og opefter, nærmest som var det henrettelser, og de fleste gennem hovedet”, oplyser den lokale sherif, Greg Capers.