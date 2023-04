Biden er allerede USA’s ældste præsident nogensinde, og bliver han genvalgt, vil han være 86 år, når hans anden præsidentperiode slutter.

Ved et pressemøde sammen med Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, onsdag sagde præsidenten, at det er normalt, at folk sætter spørgsmålstegn ved hans alder.

Han indrømmede også, at han selv har tænkt meget over det.

- Jeg respekterer, at de ser kritisk på det. Jeg ville selv se kritisk på det - jeg har selv set kritisk på det, inden jeg besluttede mig for at stille op, sagde Biden.