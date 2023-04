Mulige anklager efter berømt Trump-opkald ventes til sommer

Det meget omtalte opkald, hvor Trump bad Raffensperger om at ”finde” stemmerne, der kunne omgøre Joe Bidens valgsejr, blev siden offentliggjort.

Den rapport, der blev færdiggjort om efterforskningen, er hemmelighedsstemplet.

I marts indgav advokater for Trump en anmodning om at stoppe anklagere fra at bruge rapporten.

Willis’ afdeling har indtil næste uge til at besvare Trumps anmodning.

Republikaneren Trump har nægtet at have gjort noget forkert og anklaget Willis, der er valgt for demokraterne, for at gå efter ham på grund af politiske årsager.

Han blev i marts den første tidligere amerikanske præsident til at blive tiltalt i en straffesag.

Anklageskriftet mod Trump drejer sig om falsk bogføring i forbindelse med blandt andet udbetaling af såkaldte tys-tys-penge til to kvinder.