Biden vil gøre kraftværker tæt på CO2-neutrale i 2040

Kraftværker står for 25 procent af USA’s samlede CO2-udledning.

Ifølge The New York Times bruger færre end 20 af USA’s 3400 kraftværker i dag teknologien, der anses som dyr og uprøvet.

Fossile brændsler som kul, naturgas og petroleum stod for 60 procent af elektriciteten i USA i 2022.

Præsident Joe Bidens planer er ifølge avisen sikre på at blive mødt med modstand fra den fossile brændstofindustri og dens allierede i Kongressen.

Han har dog for nylig sagt, at han er rede til at bruge sin eksekutive magt for at tvinge klimaregulering igennem.

Forslaget, der ikke er blevet officielt præsenteret endnu og stadig kan blive ændret, kommer i hælene på andre nylige omfattende klimaplaner fra den amerikanske regering.