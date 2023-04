USA's højesteret opretholder foreløbigt adgang til abortpille

Det var den føderale dommer i Texas Matthew Kacsmaryk, der havde besluttet at trække en 23 år gammel godkendelse af mifepriston tilbage.

Kacsmaryk, der er en tidligere kristen aktivist, mener, at den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA) ikke har taget højde for helbredsmæssige risici, som er forbundet med at tage pillen.

USA’s præsident, Joe Biden, byder højesterets beslutning velkommen.

Mifepriston bruges til medicinsk abort i sammenhæng med lægemidlet misoprostol. Metoden står for over halvdelen af alle aborter i USA.