20/04/2023 KL. 13:45

For abonnenter

Fox News´ historisk store erstatning for valgløgn er kun den spæde begyndelse

Bølge af retsopgør på vej efter, at Fox News i en sidste øjebliksmanøvre før retssag accepterede at betale godt 5,3 mia. kroner for at udbrede valgløgn.