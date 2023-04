Ulykken fandt sted kort før klokken 16.30 tirsdag lokal tid.

Politiet i New York City beder folk om at holde sig væk fra området omkring Ann Street, der ligger mellem Nassau Street og William Street, så redningskøretøjer kan komme til.

Nogle ansatte fra politiet bruger selv lige netop det parkeringshus til deres biler indimellem, fortæller politichef Anthony Miranda.

- Vi har gjort rede for alle vores ansatte, siger politichefen til The New York Post.

Det nærliggende Pace University oplyser, at universitetet har evakueret to af sine bygninger, og at alle timer er blevet aflyst som følge af kollapset.

Politiet oplyser ifølge Reuters, at det ikke har grund til at tro, at ulykken skulle skyldes andet end et strukturelt kollaps.