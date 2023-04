Flere meldes kvæstet under bygningskollaps på Manhattan

Adskillige mennesker er kvæstet, og nogle er muligvis fastklemt, efter at en bygning er delvist kollapset på Lower Manhattan i New York City.

Det oplyser byens brandvæsen ifølge CBS News.

En talsperson for borgmester i New York City Eric Adams siger, at borgmesteren er informeret om hændelsen.

Ifølge talspersonen er der tale om et parkeringsanlæg, som er kollapset.