Fox News og Dominion har indgået forlig på 5,4 milliarder kroner

Fra Dominion Voting Systems lød det, at Fox News’ dækning har været til skade for det amerikanske demokrati - og at Fox dermed må stå til regnskab for det.

Fox derimod mener, at sagen er en trussel for pressefriheden.

Dominion Voting Systems havde anklaget Fox for at ødelægge selskabets omdømme ved at fremsætte udokumenterede påstande om, at dets teknologi i al hemmelighed ændrede nogle stemmer, så de i stedet gik til den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden.

Han slog i 2020 den daværende republikanske præsident, Donald Trump.

Fox Corp og Fox News er tilfredse med at have indgået et ”fredeligt” forlig i sagen.

Det oplyser selskabet i en erklæring tirsdag, skriver Reuters.