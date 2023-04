To anholdt for at drive hemmelig politistation for Kina i New York

Amerikansk politi har anholdt to mænd, der mistænkes for at have drevet en kinesisk ”hemmelig politistation” i New York.

Det meddeler den føderale anklager i bydelen Brooklyn i New York ifølge Reuters.

Den formodede hemmelige politistation lå i kvarteret Chinatown.

De to mænd vil blive sigtet for at fungere som agenter for Kinas regering uden at have informeret amerikanske myndigheder, meddeler anklageren.