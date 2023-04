USA vil have en coronalignende indsats mod fentanyl

Kampen mod fentanyl, en form for opioid, der har dræbt titusindvis af amerikanere, kræver en global strategi i stil med den, der blev anlagt under coronapandemien.

Det siger USA’s ambassadør i Mexico, Ken Salazar, lørdag.

Meldingen fra ambassadøren kommer, et par dage efter at amerikanske og mexicanske embedsfolk har haft et møde i Washington D.C., hvor de skulle løse nogle uenigheder om, hvordan myndighederne bekæmper smugling af våben og stoffer.