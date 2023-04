Højesteretsdommer i USA har sikret abortpilles levetid lidt endnu

Kacsmaryk, der er en tidligere kristen aktivist, mener, at den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA) ikke har taget højde for helbredsmæssige risici, som er forbundet med at tage pillen.

Og derfor mener Kacsmaryk, at pillen ikke skal kunne godkendes til brug.

Afgørelsen fra højesteretsdommer Samuel Alito kommer, få timer inden forbuddet mod abortpillen skulle være trådt i kraft.

Alito har blokeret forbuddet foreløbigt frem til onsdag klokken 23.59 lokal tid på den amerikanske østkyst.