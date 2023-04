Joe Biden genopstiller til præsidentvalget i 2024

Med fredagens udmelding fra præsidenten er der mulighed for, at kandidaterne til præsidentposten ved valget i 2024 bliver de samme som ved valget i 2020.

USA’s tidligere præsident Donald Trump har således annonceret, at han vil forsøge at blive Det Republikanske Partis præsidentkandidat. Andre republikanere har også meldt sig, men Trump er den mest populære blandt republikanske vælgere, viser meningsmålinger.

Det ventes, at sloganet for Bidens kampagne kommer til at være ”Gør jobbet færdigt”. Bidens første præsidentperiode har indeholdt flere politiske sejre. Heriblandt milliarder af dollar til at tackle coronapandemien og til ny infrastruktur.

Bidens høje alder gør hans kampagne for at blive genvalgt historisk og til lidt af et sats for Det Demokratiske Parti. Partiet står over for en hård kamp for at bevare magten i Senatet, mens det skal forsøge at genvinde flertallet i Repræsentanternes Hus.