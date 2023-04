Florida forbyder abort tidligt på nær ved voldtægt og incest

DeSantis ventes at stille op for Republikanerne til det amerikanske præsidentvalg næste år.

At bakke op om strengere abortrestriktioner er dog ikke uden politiske risici for DeSantis, hvis han skulle gå hen at vinde den republikanske nominering foran blandt andre Donald Trump, bemærker Reuters.

Omkring 13 amerikanske delstater forbyder abort efter seks uger eller tidligere. Meningsmålinger har dog konsekvent vist, at de fleste amerikanere støtter abort i de fleste tilfælde.

En meningsmåling fra Reuters/Ipsos viste onsdag, at 43 procent af republikanske vælgere er mindre tilbøjelige til at stemme på en politiker, der støtter at begrænse adgangen til abort.

Det Hvide Hus kritiserer lovforslaget fra Florida i skarpe vendinger.