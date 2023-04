Trump fik nej til udsættelse af sag om ærekrænkelse

En anden årsag til, at sagen ifølge Trumps advokater burde udskydes, er den massive mediedækning, der har været af den tidligere præsident i forbindelse med den straffesag, der for nylig er blevet rejst mod præsidenten.

E. Jean Carrol har beskyldt Trump for at have voldtaget hende i et prøverum i stormagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan i 1990’erne.

Trump har afvist beskyldningerne.

Carroll har sagsøgt Trump for at have ærekrænket hende to gange.

Da Trump i 2019 første gang afviste, at han havde voldtaget Carroll, sagsøgte hun ham fem måneder senere.