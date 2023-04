Montana kan blive første delstat til at forbyde TikTok

Hvis loven bliver vedtaget, bliver Montana den første amerikanske stat til at forbyde appen. Det vil komme til at teste de juridiske muligheder for et nationalt forbud mod TikTok i USA.

Flere amerikanske landspolitikere ønsker et totalforbud mod appen.

TikTok er i øjeblikket i en kamp mod den amerikanske regering og amerikanske politikere. Appen står over for et ultimatum stillet af Det Hvide Hus, om at den skal skille sig af med sine kinesiske ejere eller stoppe med at operere i USA.

- Vi står over for en hidtil uset trussel fra Det Kinesiske Kommunistparti, der gemmer sig bag TikTok, hvor det kan spionere mod amerikanere ved at indsamle personlige oplysninger med et tryk på en knap og endda få adgang til brugeres lokation, siger Brandon Ler, en republikansk politiker fra Montana.