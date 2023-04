New York har for første gang nogensinde udpeget en rotte-zar

Corradi er tidligere lærer og ekspert i affaldshåndtering. Hendes årsløn kommer til at være på 155.000 dollar, hvilket svarer til lidt mere end en million kroner, ifølge avisen The New York Times.

Hendes officielle titel kommer til at være chef for gnaverreducering, siger byens borgmester, Eric Adams, i en udtalelse.

New York City har brugt millioner af kroner på at forsøge at holde byens rottebestand nede over årene. Det er blandt andet blevet gjort med prævention til gnavere og skadedyrssikre affaldsspande.

Ved en præsentation i 2019 viste borgmesteren eksempelvis en maskine, der drukner rotter i en alkoholisk væske.

Byen har også et ”rotteakademi”, hvor lokale beboere kan lære, hvordan man forebygger rotter.