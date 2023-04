Borgmester ærgrer sig over auktion af mordvåben i masseskyderi

Skyderiet er blot et af mange i USA på det seneste, som har antændt debatten om den amerikanske våbenlovgivning.

Men enhver stramning af amerikanernes adgang til våben bliver som regel affejet af Det Republikanske Parti.

Delstatssenatet i Kentucky er kontrolleret af republikanerne.

Craig Greenberg kommer samtidig med en appel til delstatssenatet om afgive ansvaret for at tackle våbenvold til lokale kommuner.

- Lad Louisville træffe sine egne beslutninger om at mindske antallet af ulovlige våben på gaderne, siger han.

- Jeg er ligeglad med jeres fingerpeg. Jeg er ligeglad med bebrejdelse. Jeg er ligeglad med politik. Jeg er kun interesseret i at arbejde sammen med de statslige lovgivere om at gøre noget betydningsfuldt for at redde liv.