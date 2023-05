Efter at de to vægttabsprodukter Ozempic og Wegovy fra den danske medicinalgigant Novo Nordisk med massiv succes er blevet lanceret i USA, begynder flere lande nu åbent at diskutere, hvordan medicinen skal rulles ud.

Det sker, samtidig med at både USA og Storbritannien kæmper med, at deres befolkninger simpelthen er så fede, at det går ud landenes egne økonomier og for amerikanernes vedkommende også deres militær.