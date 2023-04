Højesteretsdommer forsvarer dyre gaver fra republikansk stordonor

Men selv siger han i en udtalelse, at juridiske kolleger har fortalt ham, at det ikke var nødvendigt at fremlægge rejserne for offentligheden.

- Denne type af personlig gæstfrihed fra tætte, personlige venner, som ikke havde forestående foran Højesteret, var ikke anmeldelsespligtig, siger Clarence Thomas i udtalelsen.

Ifølge ProPublica skulle Clarence Thomas også have ledsaget Harlan Crow på et vildmarksresort kun for mænd i Californien og også på donorens private hjem i Texas og New York flere gange i de seneste 20 år.

Harlan Crow skulle samtidig ifølge ProPublica have doneret en halv million dollar til en konservativ lobbygruppe tilhørende Clarence Thomas’ kone, Ginni Thomas.