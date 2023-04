- Verdens øjne er rettet mod Tennessee. Og det, der er sket her i dag, er en parodi på demokrati, sagde hun torsdag aften lokal tid, da det republikanske flertal havde stemt for at smide hendes to politikerkolleger ud.

På spørgsmålet om, hvorfor hun tror, at hun overlevede afstemningen, svarer hun til New York Times:

- Det kan have noget at gøre med min hudfarve.

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch betegner ekskluderingen af de to sorte politikere som en ”usædvanlig skrap respons på deres fredelige brug af ytringsfriheden”.

Organisationen peger også på det problematiske i, at de to sorte politikere nu ikke længere repræsenterer de vælgere, der har stemt på dem.

- Ekskluderingerne er racistisk motiverede, udemokratiske handlinger, skriver Human Rights Watch på Twitter.

De republikanske politikere i Tennessee havde også mulighed for at vælge andre former for disciplinære straffe såsom en påtale eller en kraftig kritik, skriver nyhedsbureauet AFP.

USA’s præsident, Joe Biden, kalder i et tweet fredag ekskluderingen af de demokratiske politikere for ”chokerende, udemokratisk og uhørt”.