Jeremy Renner: Sneplov-ulykke var min egen skyld

Samtidig lyder det fra Renner, at han er taknemmelig for sin families støtte.

- Hvad vi lige har udholdt - det er ægte kærlighed. Det er lidelse, men det nærer kimen til, hvad kærlighed er, siger han til ABC News.

Ifølge skuespilleren kørte han sneploven, efter at han havde brugt den til at trække en traktor ud af sneen, der havde lagt sig over Washoe County i den amerikanske delstat Nevada.

Sneploven begyndte at glide på den is, der havde samlet sig under den, hvilket vakte bekymring hos Renner. Hans nevø Alex var nemlig til stede, og skuespilleren frygtede, at sneploven ville ramme ham.