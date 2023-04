Den ene af kvinderne formodes at være pornoskuespilleren Stormy Daniels. Hun hævder at have haft en affære med Trump i 2006.

Dørmanden skal være blevet betalt for at tie stille om beskyldninger om, at Trump skal have fået et barn uden for ægteskabet. Det skriver Reuters.

Det er ikke i sig selv ulovligt at betale andre personer om at tie stille.

Betalingen er dog angiveligt blevet bogført som en forretningsudgift i form af advokatsalær.

Anklagerne mener, at det svarer til, at Trump har forfalsket forretningsdokumenter, hvilket er ulovligt i New York.