Den ene af kvinderne formodes at være pornoskuespilleren Stormy Daniels. Hun hævder at have haft en affære med Trump i 2006.

Daniels hævder at have fået 130.000 dollar - knap 900.000 kroner - få dage før præsidentvalget i 2016.

Pengene fik hun af Trumps daværende advokat, Michael Cohen, for at tie stille om affæren.

Cohen har erkendt, at han betalte Stormy Daniels pengene.

Den anden kvinde skal ifølge Alvin Bragg være blevet betalt 150.000 dollar - godt en million kroner - for ikke at sige til nogen, at hun angiveligt har haft sex med Trump.

Dørmanden skal være blevet betalt 30.000 dollar - 205.000 kroner - for at tie stille om beskyldninger om, at Trump skal have fået et barn uden for ægteskabet. Det skriver Reuters.