Den tidligere præsident forlod Trump Tower lidt over klokken 13.00 lokal tid - 19.00 dansk tid - og ankom til retsbygningen et kvarters tid senere.

Ude foran er mange demonstranter samlet.

Trump ventes ifølge flere meldinger at blive mødt af omkring 30 anklagepunkter.

Ifølge amerikanske medier handler sagen om bogføring af et beløb på 130.000 dollar (knap 900.000 kroner), som Stormy Daniels hævder at have fået få dage før præsidentvalget i 2016.

Pengene fik hun af Trumps daværende advokat, Michael Cohen, for at tie stille om en affære, hun påstår at have haft med Donald Trump.