Trump er landet i New York hvor en dommer venter ham

Det forventes, at Trump tirsdag vil melde sig sig hos statsadvokatens kontor på Manhattan, og her vil han formentlig få taget fingeraftryk og et billede til politiets arkiv.

Trump vil med stor sandsynlighed erklære sig ikke skyldig i anklagen om bestikkelse til pornostjernen Stormy Daniels.

De havde ifølge Stormy Daniels en affære for år tilbage, som ville kunne skade Trump under valgkampen i 2016. Her skal han ifølge sin tidligere juridiske rådgiver have betalt Stormy Daniels langt over en million kroner og ulovligt bogført det som en del af hans kampagne.

Selve tiltalen er mandag endnu ikke kendt, og det er også uvist, om der er flere punkter, hvor anklagemyndigheden vil føre sag.