En pornoskuespiller, en dørmand og en tidligere Playboy-model.

De tre spiller hovedrollerne i retssagen mod Donald Trump, der for alvor begyndte at rulle tirsdag. Ifølge anklageren i sagen, Alvin Bragg, har Trump betalt de tre personer i omegnen af 2 mio. kr. i tys-tys-penge.

Det er ikke i sig selv ulovligt at betale andre personer for at tie stille om et givent forhold, men da betalingerne er bogført som forretningsudgifter, mener advokaterne, at det svarer til forfalskning af dokumenter, og det er ulovligt i New York.