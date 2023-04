Republikansk eksguvernør udfordrer Trump

Den 72-årige Hutchinson opfordrer samtidig Donald Trump til at trække sig fra valgkampen.

- Jeg er overbevist om, at befolkningen vil have ledere, som taler til det bedste i USA - og ikke til vores værste instinkter, sagde Asa Hutchinson på tv-stationen ABC, da han meddelte, at han går ind i valgkampen.

- Jeg synes, at det er nedslående for USA, at vi har en tidligere præsident, som skal stilles for retten, sagde han.

- Præsidentembedet er vigtigere end nogen enkelt person. Så af hensyn til præsidentembedet mener jeg, at Trump bør trække sig, da der er for meget af et udenomsshow og for meget, som distraherer, siger Asa Hutchinson.