Politiet i New York afspærrer Trump Tower før overgivelse

Donald Trump skal tirsdag møde i retten, hvor han er tiltalt i forbindelse med en betaling på 130.000 dollar - knap 900.000 kroner - til pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016.

En af den tidligere præsidents største støtter, medlem af Repræsentanternes Hus Marjorie Taylor Greene, har sagt, at hun vil tage til New York for tirsdag at demonstrere.

Flere af retslokalerne i retten på Manhattan er blevet lukket forud for den tidligere præsidents fremmøde, oplyser en repræsentant for retten til Reuters.