Mindst 26 omkommet under ekstreme storme i USA

Antallet af omkomne under det ekstreme uvejr med voldsomme tornadoer, der fredag og lørdag ramte USA, stiger fortsat. Mindst 26 mennesker meldes søndag formiddag dansk tid omkommet, og hundredvis er blevet kvæstet, rapporterer CNN og BBC.

Omfanget af ødelæggelser og skader kendes endnu ikke af myndighederne.

Over 610.000 hjem og virksomheder var uden el sent lørdag lokal tid. The Washington Post skriver, at der har været rapporteret om over 60 tornadoer.