18 omkom under storme i USA - millioner berørt af uvejr

Mindst fire lokale indbyggere blev dræbt. Redningsmandskab gik fra hus til hus for at være sikre på at få alle ud.

- Byen blev kløvet på midten - fra øst til vest, siger Wynnes borgmester, Jennifer Hobbs til CNN.

En tornado hærgede også dele af Arkansas tæt befolkede hovedstad, Little Rock.

- Mindst 50 blev såret og indlagt på hospitaler i Arkansas, siger en talsperson for de lokale myndigheder, Madeline Roberts.

- Tornadoen kom uventet inden for få minutter og gik gennem den vestlige del af Little Rock. Den kom ud af det blå, siger byens borgmester Frank Scott til CNN lørdag.

I delstaten Illinois blev én person dræbt under en kraftig storm, der fik taget på et teater i byen Belvidere til at kollapse fredag aften lokal tid. Ulykken skete på Apollo Theatre under en heavy metal-koncert med bandet Morbid Angel, rapporterer flere medier ifølge AP.