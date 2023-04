Tornado og stormvejr har kostet mindst seks menneskeliv i USA

I Indiana melder myndighederne om to omkomne som følge af en kraftig storm.

Billeder, som den regionale tv-station WTHI har lagt på Twitter, viser væltede telefonpæle, ødelagte hustage og murbrokker, der ligger strøet ud over gaderne.

I delstaten Illinois er én person død under en kraftig storm, der fik taget på et teater i byen Belvidere til at kollapse fredag aften lokal tid.

Ulykken skete på Apollo Theatre under en heavy metal-koncert med bandet Morbid Angel, rapporterer flere medier ifølge AP.